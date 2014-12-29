Изменение скорости порта и включение/отключение портов на Cisco

Подключаемся к Cisco посредством протокола telnet

telnet 10.0.0.1



Вывод получится приблизительно такой:

Trying 10.0.0.1...

Connected to 10.0.0.1.



User Access Verification



Username: admin

Password: *****

c4948-dummy



Переходим в привилегированный режим командой enable или en и повторно вводим пароль:

c4948-dummy#



В привилегированном режиме рядом с хостнейм появится решетка.

Смотрим текущий конфиг по нужному порту:

sh run int gi1/30



Вывод приблизительно следующий.

Building configuration...



Current configuration : 275 bytes

!

interface GigabitEthernet1/30

switchport access vlan 1011

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 1011

switchport trunk allowed vlan 1011,1012,1013,1014,1015

switchport mode trunk

speed auto 1000

duplex full

spanning-tree portfast

end



Теперь изменим скорость для текущего порта со 1000 Mbit/s до 10 Mbit/s

Переходим в режим конфигурирования

conf t



Выбираем нужный интерфейс

interface GigabitEthernet1/30



Меняем скорость до 10 Mbit/s

speed auto 10



Выходим и сохраняем конфигурацию

exit

exit

wr



Вывод будет приблизительно следующим

Building configuration...

Compressed configuration from 451663 bytes to 86001 bytes[OK]

