Изменение скорости порта и включение/отключение портов на Cisco
Сети
5 минут чтения (~ 679 слов)

Изменение скорости порта и включение/отключение портов на Cisco

Изменение скорости порта и включение/отключение портов на Cisco

Подключаемся к Cisco посредством протокола telnet

telnet 10.0.0.1

Вывод получится приблизительно такой:

Trying 10.0.0.1...
Connected to 10.0.0.1.
 
User Access Verification
 
Username: admin
Password: *****
c4948-dummy

Переходим в привилегированный режим командой enable или en и повторно вводим пароль:

c4948-dummy#

В привилегированном режиме рядом с хостнейм появится решетка.

Смотрим текущий конфиг по нужному порту:

sh run int gi1/30

Вывод приблизительно следующий.

Building configuration...
 
Current configuration : 275 bytes
!
interface GigabitEthernet1/30
 switchport access vlan 1011
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 1011
 switchport trunk allowed vlan 1011,1012,1013,1014,1015
 switchport mode trunk
 speed auto 1000
 duplex full
 spanning-tree portfast
end

Теперь изменим скорость для текущего порта со 1000 Mbit/s до 10 Mbit/s

Переходим в режим конфигурирования

conf t
Выбираем нужный интерфейс
interface GigabitEthernet1/30

Меняем скорость до 10 Mbit/s

speed auto 10

Выходим и сохраняем конфигурацию

exit
exit
wr

Вывод будет приблизительно следующим

Building configuration...
Compressed configuration from 451663 bytes to 86001 bytes[OK]

Для включения/отключения порта используем идентичные действия:
только для включения порта прописываем no shutdown,
соответственно для выключения shutdown

# cisco, networks
Мониторинг с помощью утилиты MMonit
Зависание BIND при генерации /etc/rndc.key

Комментарии

Chat with Telegram

ссылки

недавние

теги

apache 3
archlinux 5
asterisk 2
backup 5
bareos 6
bind 1
centos 60
ceph 11
cisco 16
cluster 15
dns 5
elasticsearch 1
elementaryos 2
firewall 8
freebsd 1
gentoo 2
git 6
glusterfs 1
icinga 8
juniper 2
kibana 1
kvm 19
logstash 1
lsyncd 1
macos 4
monitoring 20
mysql 30
networks 39
nginx 23
observium 4
opennebula 14
openvswitch 4
postgresql 1
raid 11
redmine 1
security 43
troubleshooting 47
ubuntu 1
virtualization 38
vmware 16
vnc 2
vpn 6
vyos 6
windows 8
zabbix 2

недавние

теги

apache 3
archlinux 5
asterisk 2
backup 5
bareos 6
bind 1
centos 60
ceph 11
cisco 16
cluster 15
dns 5
elasticsearch 1
elementaryos 2
firewall 8
freebsd 1
gentoo 2
git 6
glusterfs 1
icinga 8
juniper 2
kibana 1
kvm 19
logstash 1
lsyncd 1
macos 4
monitoring 20
mysql 30
networks 39
nginx 23
observium 4
opennebula 14
openvswitch 4
postgresql 1
raid 11
redmine 1
security 43
troubleshooting 47
ubuntu 1
virtualization 38
vmware 16
vnc 2
vpn 6
vyos 6
windows 8
zabbix 2
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×