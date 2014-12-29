Изменение скорости порта и включение/отключение портов на Cisco
Подключаемся к Cisco посредством протокола telnet
telnet 10.0.0.1
Вывод получится приблизительно такой:
Trying 10.0.0.1...
Переходим в привилегированный режим командой
enable или
en и повторно вводим пароль:
c4948-dummy#
В привилегированном режиме рядом с хостнейм появится решетка.
Смотрим текущий конфиг по нужному порту:
sh run int gi1/30
Вывод приблизительно следующий.
Building configuration...
Теперь изменим скорость для текущего порта со
1000 Mbit/s до
10 Mbit/s
Переходим в режим конфигурирования
conf t
Выбираем нужный интерфейс
interface GigabitEthernet1/30
Меняем скорость до
10 Mbit/s
speed auto 10
Выходим и сохраняем конфигурацию
exit
Вывод будет приблизительно следующим
Building configuration...
Для включения/отключения порта используем идентичные действия:
только для включения порта прописываем
no shutdown,
соответственно для выключения
shutdown